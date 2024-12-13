قبل انتهاء التقديم، شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:36 مساءً - أعلنت وزارة السياحة والآثار عن عدة شروط تؤدي إلى استبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي للموسم القادم، وذلك وفقا لضوابط الحج السياحي التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار.



شروط تهدد باستبعاد المتقدمين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت البنود التي حددتها وزارة السياحة والآثار والتي تؤدي إلى الاستبعاد من قرعة الحج السياحي كالتالي:

- التقديم لأكثر من جهة من الجهات المنظمة للحج سواء كانت وزارة الداخلية المنظمة لحج الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي.

- أداء مناسك الحج خلال آخر سنوات.

حجز برامج الحج السياحي

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي لعام 1446 هــ من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج.

طلبات حجز برامج الحج السياحي للموسم الجديد

قررت وزارة السياحة والآثار فتح باب تلقي طلبات حجز برامج الحج السياحي من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج لقرعة الحج السياحي اعتبارا من ال20 نوفمبر الماضي ولمدة شهر تنتهي في ال 20 من ديسمبر الجاري.

يأتي ذلك في ضوء قرارات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، باعتماد ضوابط الحج السياحي وفتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر الجاري.

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