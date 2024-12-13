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تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار السلع داخل سوق اليوم الواحد بإمبابة (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 02:26 مساءً -  افتتحت محافظة الجيزة اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ورصدت كاميرا “كلمتك” أسعار السلع الغذائية والمنتجات داخل سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة.

 وأعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس، الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة اليوم الجمعة. 

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 وقال المحافظة، إنه تم إخلاء شارع الصوامع بحي إمبابة من السيارات والإشغالات وتجهيزه استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد اليوم الجمعة.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم  تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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