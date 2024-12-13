وظائف التضامن الاجتماعي.. المهام والشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - وظائف التضامن الاجتماعي.. ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية عن وظائف التضامن الاجتماعي، بعدما كشفت مديرية التضامن بالقاهرة عن وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة والخدمة العامة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز التنمية المجتمعية والارتقاء بالخدمات العامة ذات الصلة بالمجتمع المحلي.

ويستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف التضامن الاجتماعي، وذلك من خلال السطور التالية:

الخبرات المطلوبة والشروط للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

- أن يكون المتقدم قادرًا على وضع الخطط الاستراتيجية في مجالات التنمية المجتمعية والخدمة العامة.

- القدرة على متابعة الأنشطة والبرامج الميدانية الخاصة بالجمعيات والعمل مع الجهات التنفيذية للتأكد من فاعليتها.

- إدارة وتنفيذ المشروعات في مجال تنمية المرأة والمجتمع المحلي.

- العمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية للمرأة.

- قدرة المتقدم على اعتماد الأعمال والموضوعات النهائية في مجالات التنمية المجتمعية وشئون المرأة والخدمة العامة.

- أن يكون المتقدم قد قضى مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة (أ) أو أن يكون قد أمضى مدة كلية لا تقل عن 17 عامًا في وظيفة مماثلة تتوافق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- يجب على المتقدم اجتياز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المطلوب.

مهام وظيفة التضامن الاجتماعي

- التخطيط والتنسيق ومتابعة الأعمال الخاصة بتنمية المجتمعات المحلية.

- النهوض بأوضاع المرأة الاجتماعية والثقافية.

- متابعة الأنشطة في مجال الخدمة العامة.

- الإشراف على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تساهم في تحسين أوضاع المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها.

- ضمان فاعلية أنشطة الجمعيات المعنية.

- رسم السياسة العامة ووضع البرامج في مجالات تنمية المجتمعات المحلية، الخدمة العامة، والتأهيل.

- متابعة الأنشطة والتعليمات الخاصة بالجمعيات العاملة في مجال تنمية المجتمعات المحلية وتقييم فاعلية أعمالها.

- الإشراف على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتنمية المرأة والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والثقافية.

- اعتماد الأعمال والمشروعات المتعلقة بتنمية المجتمعات المحلية، وشئون المرأة، والمعوقين، والموضوعات النهائية ذات الصلة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

حددت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة عدة أوراق للتقديم على الوظيفة، ومنها:

- «أصل + 2 نسخة» من بيان الحالة الوظيفية.

- الإنجازات السابقة في مجال العمل.

- مقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد في القرار رقم 95 لسنة 2017.

- القدرات العلمية والعملية للمتقدم.

- شهادة إلمام بمعرفة علوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- 6 صور شخصية.

كيفية التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف التضامن الاجتماعي، تقديم الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة عبر القنوات الرسمية التي تحددها مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، شريطة أن تكون جميع المستندات صحيحة ومكتملة، وتقدم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

آخر موعد للتقديم على وظائف التضامن الاجتماعي

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أن آخر موعد لتقديم واستلام الطلبات المتعلقة بـ وظيفة مدير عام الإدارة العامة لتنمية المجتمعات المحلية، يوم 12 يناير المقبل.