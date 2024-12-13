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الرئيس السيسي يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية (قيادة وشعبا) بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأضاف الرئيس السيسي: «وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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