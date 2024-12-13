الرئيس السيسي يهنئ السعودية لفوزها بتنظيم كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المملكة العربية السعودية (قيادة وشعبا) بمناسبة فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور له، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يطيب لي أن أوجه أصدق التهاني إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الإعلان عن فوز المملكة بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.

وأضاف الرئيس السيسي: «وأسأل الله العلي القدير أن يحفظ المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، وأن يكون تنظيم البطولة حدثاً مميزاً يُسجل في تاريخ الرياضة العالمية والعربية».