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وزير الخارجية يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:51 مساءً - التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، مع «ليو جيانشاو» وزير دائرة العلاقات الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك على هامش الزيارة الثنائية التي يقوم بها إلى الصين.

وأكد الوزير عبد العاطي، على خصوصية العلاقات الثنائية مع الصين، وأهمية البناء على الزخم المُتولد عن دورية اللقاءات الرئاسية، وآخرها زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بكين في مايو 2024 والمشاركة كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي/ الصيني، علاوة على الزيارات الأخرى رفيعة المستوي، والزيارات الحزبية المُتبادلة التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحيوية التفاعلات المتبادلة علي المستوي الحزبي.

وزير الخارجية يلتقي بوزير دائرة العلاقات الدولية
وزير الخارجية يلتقي بوزير دائرة العلاقات الدولية

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، ثمن وزير الخارجية المشروعات المُشتركة بين الجانبين، وخاصة مشاركة الشركات الصينية في بناء حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلي حرص الجانب المصري علي نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر وتعزيز الاستثمارات في المجالات الواعدة، وخاصةَ مجال الطاقة الجديدة، والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وزير الخارجية يلتقي بوزير دائرة العلاقات الدولية

كما تبادل الوزيران الرؤي حول أبرز التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها علي أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها التطورات في غزة والمساعي المصرية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات في سوريا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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