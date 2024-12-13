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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان  أسعار الذهب والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم 

 وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسعار المعلنة هي متوسط أسعار التداول بالأسواق، وفقًا للبنك المركزي المصري وشعبتي الذهب والمجوهرات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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