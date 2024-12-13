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وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد لمدة يومين في مدينة نصر - أخبار كلمتك

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وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد لمدة يومين في مدينة نصر - أخبار كلمتك

وزير التموين يعلن إقامة سوق اليوم الواحد لمدة يومين في مدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً -  أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إقامة “سوق اليوم الواحد” وتفعيله لمدة يومين كتجربة في منطقة مدينة نصر ليستمر العمل به يومي الجمعة والسبت، في إطار الجهود المستمرة لتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار تنافسية للمواطنين.

 

نجاح أسواق اليوم الواحد

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها أسواق اليوم الواحد المستمرة في مناطق حلوان، الأميرية، المرج، وإمبابة، العمرانية حيث تستمر في تقديم خدماتها للمواطنين في نفس مواقعها يوم الجمعة من كل اسبوع، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

 

وأكد وزير التموين أن تجربة “سوق اليوم الواحد” تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين يومًا بعد يوم. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح الوزير أن الأسواق تميزت بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة. وقد شهدت هذه التجربة مشاركة فعالة من شركات القطاع العام، التي أعادت إحياء علامات تجارية عريقة من منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي حظيت بترحيب وسعادة كبيرة من المواطنين لجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

كما أشار وزير التموين إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه الأسواق من خلال توفير السلع بأسعار تنافسية وتلبية احتياجات المستهلكين. وبيّن أن الإقبال علي هذه الأسواق يشهد نموًا ملحوظًا، ما يعكس ثقة المواطنين في هذا النموذج الجديد من الأسواق.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على تقييم تجربة “سوق اليوم الواحد” في مدينة نصر لمدة يومين تمهيدا لتعميمها علي باقي المواقع لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار التوسع في المبادرة لتغطية المزيد من المناطق والمحافظات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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