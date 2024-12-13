النقل تنشر تقريرا مفصلا عن محور سمالوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل تقريرا عن محور سمالوط على نهر النيل وتأثيره على حركة النقل ودوره فى خدمة المواطنين على مدار الساعة بما يساهم فى دفع عجلة التنمية.

محور سمالوط وتاثيرة على حركة النقل

وقالت وزارة النقل ان محور سمالوط على نهر النيل، يعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، بتكلفة مليار و875 مليون جنيه. بطول 24كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملًا صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

ونشرت وزارة النقل على صفحتها الرسمية علي فيسبوك تقرير بالصور عن محور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا من شرايين التنمية في صعيد مصر:

1. يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عملا صناعيا (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل.

2. إنشاء المحور يهدف إلي ( تسهيل الحركة إلي مناطق الاستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا - المساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل - المساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظرًا لقربه من المزارات الدينية دير السيدة العذراء) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل ).

3.المحور تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ديسمبر 2021.

وفي سياق متصل قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: التوسع في وسائل النقل الجماعي سواء الأنفاق أو المونوريل والأتوبيس الكهربائي وتطوير السكك الحديدية والقطار الكهربائي الخفيف ساهم في تقليل الحوادث بالشوارع وتقلص الزحام المروري بنسبة 40 بالمائة.



وأضاف “الوزير” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة صدى البلد: مشروعات النقل الجماعي والتوسع في شبكة الطرق ساهم في توفير استهلاك وقود بقيمة 8 مليارات دولار سنويًّا بعد القضاء على ظاهرة تحول الشوارع لجراجات مفتوحة.

محور سمالوط على نهر النيل

ووجه كامل الوزير، رسالة للمصريين قائلًا: "متقلقوش مصر جاية إن شاء الله والقادم أفضل".

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