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وزير الخارجية: الصين شريك أساسي لـ مصر في عملية التنمية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: الصين شريك أساسي لـ مصر في عملية التنمية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: الصين شريك أساسي لـ مصر في عملية التنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن زيارتي إلى الصين تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الصين، مشيرا إلى أنه تم استعراض مجمل تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والصين وعلى رأسها التشاور السياسي.

وثمن وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي، انعقد اليوم الجمعة في بكين، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، دعم الصين لرؤية مصر 2030، معقبا: «نثمن دور الشركات الصينية في العديد من المشروعات في مصر».

وأضاف الوزير، أننا «اتفقنا على دعم التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ودفع عملية التصنيع المشترك وتوطين الصناعة في مصر»، لافتا إلى أن «مواقفنا قائمة على احترام سيادة الدول والتزام مصر الثابت بمبدأ صين واحدة»، قائلًا: «اتفقنا على تعزيز التعاون المشترك مع الصين في مجال مكافحة الإرهاب».

واتفق وزير الخارجية مع نظيره الصيني، على الأهمية والضرورة القصوى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على تنفيذ رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة لتحقيق السلام العادل.

وذكر بدر عبد العاطي، أن هناك أهمية بالغة لأن تكون هناك عملية انتقالية شاملة في سوريا، منوها إلى أن «التوغل الإسرائيلي في سوريا انتهاك سافر لاتفاقية فض الاشتباك، ونرفض تدخل أي طرف خارجي لتحقيق أي مصالح ذاتية على حساب سوريا».

وتابع وزير الخارجية، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعزز الشراكات مع كافة دول العالم النامي، مؤكدا أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف وتقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية.

وأشار «عبد العاطي»، إلى أن الصين شريك أساسي لمصر في عملية التنمية وهناك مجال كبير لتطوير العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مختتما: «اتفقنا على عقد اللجنة المشتركة خلال العام المقبل بالقاهرة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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