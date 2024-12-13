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خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث - أخبار كلمتك

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خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث - أخبار كلمتك

خلال ساعات، سوق اليوم الواحد بإمبابة يفتح أبوابه للمواطنين للأسبوع الثالث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - تفتتح محافظة الجيزة اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس، الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح سوق اليوم الواحد بإمبابة اليوم الجمعة. 

وقال المحافظة، إنه تم إخلاء شارع الصوامع بحي إمبابة من السيارات والإشغالات وتجهيزه استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد اليوم الجمعة.

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وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وإقامة المنافذ والأسواق السلعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوسيع دائرة النفع للمواطنين حيث تساهم  تلك الأسواق في وصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.

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وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم تنظيم أسواق اليوم الواحد بعدد من القطاعات الأخرى خلال الفترات المقبلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.


كما اطلع محافظ الجيزة على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي إمبابة في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية، والتي سوف تستقبل المواطنين اليوم الجمعة. 

 

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انعقاد سوق اليوم الواحد بصورة منتظمة

 ووجه محافظ الجيزة بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق. 
 

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 وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة السوق اليوم الجمعة للحصول علي كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة  في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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