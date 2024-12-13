شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر، تقلبات جوية قد تؤثر على الحياة اليومية.

حالة الطقس اليوم

وتستعرض كلمتك، حالة الطقس، وذلك عبر خدمة متميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنــــــــــا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار حالة الطقس اليوم معتدل الحرارة نهاراً، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

شبورة مائية

حذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من الساعة 3 إلى الساعة 9 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

ونوهت «الأرصاد» من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح من (50 إلى 65 كم/س)، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4 متر).

سقوط أمطار

ولفتت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الجمعة 13 ديسمبر وحتى يوم الأربعاء 18ديسمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت هيئة الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت هيئة الأرصاد أن حالته مضطربة، وارتفاع الأمواج من (3 إلى 4) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024