إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - شهد شارع الصوامع بحي إمبابة عملية إخلاء شاملة من السيارات والإشغالات، وذلك تمهيدًا لإقامة سوق اليوم الواحد للأسبوع الثالث على التوالي بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات محافظة الجيزة الرامية إلى توفير منافذ تسويقية جديدة وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

مواعيد سوق اليوم الواحد بإمبابة

ويبدأ سوق اليوم الواحد بإمبابة في استقبال الزوار يوم غد الجمعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً حيث سيضم مجموعة متنوعة من البائعين الذين سيقدمون مختلف أنواع السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية.

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