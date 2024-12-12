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إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

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إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

إخلاء شارع الصوامع بإمبابة استعدادا لإقامة سوق اليوم الواحد غدا الجمعة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:15 مساءً - شهد شارع الصوامع بحي إمبابة عملية إخلاء شاملة من السيارات والإشغالات، وذلك تمهيدًا لإقامة سوق اليوم الواحد للأسبوع الثالث على التوالي بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرارات محافظة الجيزة الرامية إلى توفير منافذ تسويقية جديدة وتنشيط الحركة التجارية بالمنطقة، وتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

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مواعيد سوق اليوم الواحد بإمبابة

ويبدأ سوق اليوم الواحد بإمبابة في استقبال الزوار يوم غد الجمعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً حيث سيضم مجموعة متنوعة من البائعين الذين سيقدمون مختلف أنواع السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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