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نقابة المعلمين: إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية من النيابة وحبس المعتدين عليه - أخبار كلمتك

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نقابة المعلمين: إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية من النيابة وحبس المعتدين عليه - أخبار كلمتك

نقابة المعلمين: إخلاء سبيل مدير مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية من النيابة وحبس المعتدين عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - أعلنت النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النيابة قررت إخلاء سبيل خالد بركات، مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، بعد الاستماع لأقواله في واقعة الاعتداء الذي تعرض له من بلطجية خلال اليوم الدراسي، مما أسفر عن إصابته بجروح قطعية.

 مدرسة سعد الشربيني بالدقهلية 

وأكد حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، أنه تم تنفيذ تكليفات نقيب المعلمين بمساندة مدير المدرسة للحصول على حقه، وتوجه عصام فودة رئيس اللجنة النقابية بمنية النصر، لأسرة المعلم مدير المدرسة وتلبية كل طلباتهم ومرافقتهم مع محامي النقابة الفرعية خلال التحقيقات، حرصا على حصول المعلم على كافة حقوقه القانونية والمعنوية.

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وأضاف أن النقابة أنهت إجراءات خروج مدير المدرسة المعتدى عليه، من سراى النيابة، وتوجه لمنزله.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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