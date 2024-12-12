«التموين» تطرح كراتين سلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كراتين سلع غذائية متنوعة تشمل أصنافًا أساسية بأسعار تنافسية، بهدف مواجهة غلاء الأسعار وتخفيف الأعباء عن الأسر.

تفاصيل الكراتين المطروحة

1. الكرتونة الأولى بسعر 400 جنيه:

تحتوي على 11 صنفًا من السلع الغذائية الأساسية، وتشمل:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

شعرية: 1 كجم

سكر: 2 كجم

دقيق معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

2 علبة صلصة: 300 جم لكل واحدة

2 زجاجة زيت خليط: 800 مل

2 عبوة ملح: 300 جم

2. الكرتونة الثانية بسعر 500 جنيه

تتضمن 13 صنفًا متنوعًا من السلع الغذائية:

أرز: 2 كجم

مكرونة: 1 كجم

سكر: 2 كجم

6 أكياس شاي: 40 جم لكل كيس

صلصة قها: 300 جم لكل عبوة

دقيق معبأ: 1 كجم

فول معبأ: 500 جم

عدس: 500 جم

لوبيا معبأة: 500 جم

3 زجاجات زيت خليط: 800 مل

فول مدمس: 400 جم

2 عبوة سمن: 350 جم

3. الكرتونة الثالثة بسعر 800 جنيه

وتشمل 12 صنفًا بوزن أكبر لتلبية احتياجات الأسرة لفترة أطول:

أرز: 5 كجم

مكرونة: 5 كجم

شعرية: 3 كجم

سكر: 5 كجم

4 عبوات صلصة: 300 جم لكل واحدة

دقيق معبأ: 2 كجم

فول معبأ: 500 جم

صلصة قها: 300 جم

سمن: 1.5 كجم

3 أكياس شاي: 40 جم لكل كيس

3 زجاجات زيت خليط: 800 مل

ملح: 300 جم

الهدف من المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى توفير خيارات غذائية متكاملة للمواطنين بأسعار أقل من السوق، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل تأثيرات التضخم على الأسر المصرية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

أماكن التوزيع

أوضحت وزارة التموين أن الكراتين ستكون متاحة في المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة التابعة لها بجميع المحافظات، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتأتي الخطوة ضمن خطط الوزارة لدعم المواطنين والتعاون مع مختلف الجهات لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، وتستمر الوزارة في إطلاق مبادرات مماثلة لتلبية احتياجات المواطنين.

وتعد هذه المبادرة إضافة مهمة لدعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على مواصلة الجهود لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة وجودة مضمونة.