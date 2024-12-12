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وزير الصناعة: مركز التحديث يلعب دورا هاما لعرض وتسويق المُنتجات اليدوية والتُراثية - أخبار كلمتك

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وزير الصناعة: مركز التحديث يلعب دورا هاما لعرض وتسويق المُنتجات اليدوية والتُراثية - أخبار كلمتك

وزير الصناعة: مركز التحديث يلعب دورا هاما لعرض وتسويق المُنتجات اليدوية والتُراثية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 10:36 مساءً - أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن مركز تحديث الصناعة يلعب دورا هاما في عرض وتسويق المُنتجات الفنية المُميزة للحرف اليدوية والتُراثية من خلال برنامج "كريتيف إيجيبت"، والذى يأتى تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات بما يُعزز من فرص تطورها لكونها تُبرز التراث الحضاري المصري بشكل معاصر.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، خلال تفقده الجناح الخاص بمركز تحديث الصناعة خلال مشاركته في فعاليات الدورة السادسة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2024"، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر الجاري، إن التصميمات التي عمل عليها برنامج "كريتيف إيجيبت" ساهمت في تحسين المنتجات التراثية المصرية وزيادة تنافسيتها مع المنتجات الأخرى.

ويقام معرض "تراثنا" على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويشارك به هذا العام أكثر من 1000 مشروع من مختلف محافظات الجمهورية تغطى 32 قطاعا ًحرفياً، حيث يحظى هذا المعرض باهتمام بالغ وإقبال مُنقطع النظير، ومشاركة كبيرة من مختلف الدول والجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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