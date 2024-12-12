أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزيرة التضامن تشهد احتفالية تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد احتفالية تجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:30 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية حزب مستقبل وطن الخاصة بتجهيز 1000 عروسة من فتيات محافظة الجيزة من محدودي الدخل، وذلك في إطار مبادرة "فرحة ولادنا"، والتي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد الاحتفالية حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ولفيف من الشخصيات العامة.

 

إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية من مختلف محافظات الجمهورية في عهد السيد رئيس الجمهورية، والمبادرات الخدمية والمجتمعية العديدة التي نفذها حزب مستقبل وطن تماشيا مع سياسة الحزب تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

afb57fe393.jpg
e51ffce6b4.jpg
a79297ba22.jpg

 

كما تم عرض فيلم تحت عنوان "رسالة من بنات مصر"، قدمت فيه الفتيات الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية، لأنه تم تجهيزهن في إطار مبادرة " فرحة ولادنا".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لحزب مستقبل وطن والمشاركة في هذا الحدث الذي يدخل البهجة والسعادة في قلوب ألف فتاة من فتيات مصر، خاصة أن فرحتهن تمثل فرحة وسعادة لنا جميعا.

 

مظلة الحماية الاجتماعية

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية لدعمه الكبير وتوجيهاته المستمرة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المواطنين الأولى بالرعاية، بالتوازي مع العمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم تمكينهم اقتصاديا لخروجهم من دائرة العوز، مثمنة الجهد الاجتماعي الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

حديد عز بـ 39543 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق