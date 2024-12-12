أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

أشرف حكيمي بالقائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في أفريقيا 2024 - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد تحرر اليمن من جماعة الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

عاجل: إسرائيل تدعو إلى تحرك مشترك ضد هذه الجماعة اليمنية - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

اللواء الفضلي.. قيمة ضائعة بين الإهمال والنسيان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد شائعة ارتباطهما.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال وأمير المصري في مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «نفس».. كارول سماحة تطرح أولى أعمالها من كلماتها وألحانها (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - سمسم شهاب يطرح أحدث كليباته الغنائية «كتر الفلوس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:51 - «صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان».. نص خطبة الجمعة غدا 13 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

5 أسباب وراء النجاح، "الحريفة" تجربة سينمائية افتتحت 2024 واختتمتها بصدارة البوكس أوفيس - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

«لن أسمح بنقطة دم تُراق».. مصطفى بكري يقارن بين موقفي مبارك وبشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
«لن أسمح بنقطة دم تُراق».. مصطفى بكري يقارن بين موقفي مبارك وبشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

«لن أسمح بنقطة دم تُراق».. مصطفى بكري يقارن بين موقفي مبارك وبشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بشار الأسد ترك أرضه وشعبه وهرب إلى روسيا، عكس ما فعله الرئيس الراحل حسني مبارك الذي رفض أن يترك الدولة، برغم الدوافع التي كانت تؤدي لخروجه من الدولة، لكنه وقف وقال: «أنا مستعد للحساب على أي شيء.. ولن أسمح بنقطة دم واحدة تراق».

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إلى أن الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد، لضمان الأمن والاستقرار، برغم محاولات جماعة الفوضى والإرهابيين في استفزاز الجيش والدخول في صدام، مستذكرا لقائه بالعميد مجدى أنور، سكرتير المشير آنذاك: كنت دايما بتردد على وزارة الدفاع، وبأحد الأيام كان يستفز الفوضويون الضباط والجنود خلال حراسة ماسبيرو، لكن المشير طنطاوي حينها لم يأمر بالاشتباك معهم باعتبارهم أبناء الدولة.

وتابع مصطفى بكري قائلا: كان دايما المشير طنطاوى مقتنعا بأن الشعب لن يسمح بانهيار البلد رغم الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم مؤامرات الإخوان، دي مصر، وده جيش مصر، ودي شرطة مصر اللى اتبهدل رجالها فى أحداث 25 يناير، لكن ده لم يمنعهم من العودة سريعا وتولي مناصبهم وتحمل مسئولية حماية الجبهة الداخلية.

وعلق مصطفى بكري قائلا: خلوا بالكم اللى بيحصل في المنطقة مقصود به مصر، لكن على مين، هؤلاء لا يعرفون مصر، ولا يعرفوا شعبها ولا جيشها ولاشرطتها، والرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول على بناء جيش قوي مسلح أصبح فى مركز متقدم بين جيوش العالم قادر على قهر كل من تسول نفسه.

اقرأ أيضاً
مصطفى بكري يكشف كواليس آخر لقاء له مع الرئيس بشار الأسد

مصطفى بكري: سوريا تتعرض لمؤامرة حقيقية وإسرائيل تنتهز الفرصة

إسرائيل تدمر الأسطول البحري السوري.. مصطفى بكري: تعليمات بتفكيك الجيش والبديل ميليشيات إرهابية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية ويفتتح سوق اليوم الواحد بالبحيرة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق