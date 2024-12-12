«لن أسمح بنقطة دم تُراق».. مصطفى بكري يقارن بين موقفي مبارك وبشار الأسد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بشار الأسد ترك أرضه وشعبه وهرب إلى روسيا، عكس ما فعله الرئيس الراحل حسني مبارك الذي رفض أن يترك الدولة، برغم الدوافع التي كانت تؤدي لخروجه من الدولة، لكنه وقف وقال: «أنا مستعد للحساب على أي شيء.. ولن أسمح بنقطة دم واحدة تراق».

وأشار مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إلى أن الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد، لضمان الأمن والاستقرار، برغم محاولات جماعة الفوضى والإرهابيين في استفزاز الجيش والدخول في صدام، مستذكرا لقائه بالعميد مجدى أنور، سكرتير المشير آنذاك: كنت دايما بتردد على وزارة الدفاع، وبأحد الأيام كان يستفز الفوضويون الضباط والجنود خلال حراسة ماسبيرو، لكن المشير طنطاوي حينها لم يأمر بالاشتباك معهم باعتبارهم أبناء الدولة.

وتابع مصطفى بكري قائلا: كان دايما المشير طنطاوى مقتنعا بأن الشعب لن يسمح بانهيار البلد رغم الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم مؤامرات الإخوان، دي مصر، وده جيش مصر، ودي شرطة مصر اللى اتبهدل رجالها فى أحداث 25 يناير، لكن ده لم يمنعهم من العودة سريعا وتولي مناصبهم وتحمل مسئولية حماية الجبهة الداخلية.

وعلق مصطفى بكري قائلا: خلوا بالكم اللى بيحصل في المنطقة مقصود به مصر، لكن على مين، هؤلاء لا يعرفون مصر، ولا يعرفوا شعبها ولا جيشها ولاشرطتها، والرئيس السيسي حرص منذ اليوم الأول على بناء جيش قوي مسلح أصبح فى مركز متقدم بين جيوش العالم قادر على قهر كل من تسول نفسه.