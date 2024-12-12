محافظ القاهرة يفتتح نادى جولدن مودرن سبورت لخدمة أهالي المرج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:26 مساءً - شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، افتتاح نادى جولدن مودرن سبورت لخدمة أهالى حى المرج والأحياء المجاورة له بحضور سيد محمد جلال رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومحمد فايز رئيس حى المرج، والشيخ أحمد نعينع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح النادي يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية في العاصمة التي شهدت طفرة كبرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت.. مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال في النادي يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، خاصة بمحافظة القاهرة.

وثمن محافظ القاهرة جهود وزير الشباب والرياضة في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في النشاط الرياضي، كما هنأ أهالي المرج على افتتاح النادي الذي يعد متنفسا لسكان الحي، والأحياء المجاورة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النادي سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

وقام المحافظ عقب الافتتاح بجولة في النادي تفقد خلالها الملاعب، وحمام السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.

وتم إنشاء نادي جولدن مودرن سبورت بتمويل من القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة على مساحة 22 ألف متر مربع، ويضم ملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة يد، وحمام سباحة نصف اوليمبي، وصالة ألعاب، وجيم مزود بأحدث الأجهزة، ومكتبة، ومبنى اجتماعيا.. وجار إنشاء حمام سباحة مغطى للسيدات، وفريق كرة القدم بالنادي حاصل على المركز الأول في منطقة القاهرة قسم رابع.