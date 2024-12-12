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تخفيضات 30% على سلع سوق اليوم الواحد غدا الجمعة بـ إمبابة - أخبار كلمتك

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تخفيضات 30% على سلع سوق اليوم الواحد غدا الجمعة بـ إمبابة - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على سلع سوق اليوم الواحد غدا الجمعة بـ إمبابة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - يستقبل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، غدًا الجمعة 13 ديسمبر 2024، المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، لليوم الثالث.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية. أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

ويوفر السوق جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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