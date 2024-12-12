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توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة - أخبار كلمتك

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توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة - أخبار كلمتك

توفيت مع والدتها بحادث أثناء عودتهما من المسابقة العالمية للقرآن، منحة عاجلة من وزير الأوقاف لأسرة طالبة البحيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً -  نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة ومنسوبوها، المتسابقةَ سعاد رجب المزين، ابنة محافظة البحيرة، ووالدتها الكريمة، السيدة عبير، اللتين وافتهما المنية إثر حادث أليم وهما في طريق العودة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم، وذلك بقلوب مؤمنة بقضاء الله الذي لا رادّ لقضائه، وبعقول مسلِّمة بحكمة الرحيم الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء.

وزارة الأوقاف تنعى إحدى متسابقي النسخة الحادية والثلاثين من المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

وقالت الوزارة إن الألسنة تلهج بالدعاء لهما أن يجعلهما الله من المقربين، وأن تغشاهما ملائكة الرحمة بروح وريحان، وأن يُسكنهما اللهُ نعيمَ الجنان، وأن يلهم ذويهما من الأقارب وأهل القرآن الصبرَ والسلوان.

 ووجه الأزهري بصرف منحة عاجلة قيمتها ٢٥ ألف جنيه مصري للأسرة المحتسبة، سائلًا العليّ القدير أن يجمع الفقيدتين بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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