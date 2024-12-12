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مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي - أخبار كلمتك

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مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي - أخبار كلمتك

مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في نقاط الجذب السياحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، بحضور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يعد أحد الملفات المُهمة على أجندة الدولة المصرية، حيث يتم العمل وفق مُستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في العديد من نقاط الجذب السياحي، سعياً لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتوفير كافة المُقومات التي تضمن تجربة مُتميزة للسائحين، بالنظر لما تحظى به من إمكانات واعدة، ومقاصد فريدة.

وعرض وزير السياحة والآثار نتائج اجتماعين تم عقدهما مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، للتباحث بشأن سبل تحفيز الاستثمار السياحي، وكذا مناقشة المُبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، والشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع السياحي، حيث تناول أبرز المقترحات التي تم طرحها بهدف تحقيق النمو المأمول في حركة تنفيذ الغرف الفندقية في مصر، في ضوء الاحتياج للمزيد من الطاقات الفندقية بعددٍ من المقاصد السياحية المهمة.

ولفت وزير السياحة والآثار إلى أن تلك المقترحات تضمنت تيسير عددٍ من الإجراءات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، إلى جانب العمل على صياغة استراتيجية ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتشجيع بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ تلك المشروعات، ذلك فضلاً عن دراسة طرح مزايا جديدة للمشروعات السياحية، مع العمل على تهيئة المقومات الداعمة للقطاع السياحي، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة عددٍ من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية المتنوعة، وتوفير الخدمات اللازمة عليها، لتيسير حركة السائحين.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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