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سفير مصر بالكويت: نتطلع للتعاون مع الكويت في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية - أخبار كلمتك

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سفير مصر بالكويت: نتطلع للتعاون مع الكويت في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية - أخبار كلمتك

سفير مصر بالكويت: نتطلع للتعاون مع الكويت في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:20 مساءً - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت، عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة في قطاع الاتصالات والتقنيات الرقمية.

وقال شلتوت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب لقاءه مع وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر اليوم /الخميس/- أن العلاقات المصرية - الكويتية راسخة وتضرب بجذورها في تاريخ البلدين والشعبين.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي على عمق العلاقات بين الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية معها بما يحقق المصالح المشتركة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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