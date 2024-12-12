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وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:19 مساءً - التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع هاني الحايك وزير السياحة والآثار بدولة فلسطين، لبحث سبل التعاون الثنائي المستقبلية بين البلدين الشقيقين في مجالي السياحة والآثار والحفاظ على التراث الثقافي وخاصة بعد أن تشهد المنطقة استقرار وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية بها.

التعاون المصري الفلسطيني في المجالات السياحية والأثرية

واستهل شريف فتحي اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار الفلسطيني في بلده الثاني مصر، مؤكدًا على العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين.

وتناول اللقاء الإشارة إلى التقدير والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لدولة فلسطين حكومةً وشعبًا، بالإضافة إلى مناقشة سبل التعاون في مجال التدريب وتأهيل العاملين بقطاع السياحة والآثار بدولة فلسطين والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة

كما تم التطرق للحديث عن سبل تفعيل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة والذي كان أحد البنود التي تم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد أمس بمقر جامعة الدول العربية.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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