مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - مواعيد امتحانات الترم الأول.. مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول، تساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الترم الأول لعام 2025، لجميع مراحل التعليم المختلفة.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات والإدارات التعليمية، من المقرر أن تبدأ في عقد امتحانات الترم الأول 2025، من يوم 11 يناير وحتى 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل

بينت وزارة التربية إلى أن امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، تبدأ من يوم السبت الموافق 11 يناير 2024، وتستمر الامتحانات لصفوف النقل حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 للصف الثالث الإعدادي، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي التقييم النهائي من يوم الخميس 16 يناير 2025 وتستمر الامتحانات حتى يوم 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، من يوم السبت 11 يناير.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025

أشارت الوزارة إلى أنه يتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير، موضحة أنه يتم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 على مستوى الإدارة التعليمية.

امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للإعدادي

بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2025 للشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.