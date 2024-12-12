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برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

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برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

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برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - أشاد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن مد العمل بسوق اليوم الواحد ليومين إضافيين، مؤكدا أن ذلك يؤكد على أن الحكومة تدرك احتياجات المواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ووصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأوضح النائب طارق رسلان، أن سوق اليوم الواحد يلعب دورًا مهمًا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مما يسهم بشكل مباشر في تقليل الضغوط التضخمية وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار النائب طارق رسلان، إلى أن الأسواق التي تنظمها الحكومة في إطار هذه المبادرة توفر فرصة للمواطنين للحصول على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة، بما ينعكس إيجابيًا على قدرتهم الشرائية ويعزز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار هذه المبادرات لعدة أيام إضافية يعكس حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف آثار التضخم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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