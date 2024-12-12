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معلومات الوزراء يرصد عدد المستفيدات من مبادرة صحة المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يرصد عدد المستفيدات من مبادرة صحة المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يرصد عدد المستفيدات من مبادرة صحة المرأة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:46 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “55.5 مليون زيارة تم استقبالها لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة صحة المرأة منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2024”.

خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة صحة المرأة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 55 مليونًا و547 ألفًا و334 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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