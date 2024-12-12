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المؤتمر: استقرار حركة السفن بقناة السويس تعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات الإقليمية الراهنة - أخبار كلمتك

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المؤتمر: استقرار حركة السفن بقناة السويس تعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات الإقليمية الراهنة - أخبار كلمتك

المؤتمر: استقرار حركة السفن بقناة السويس تعكس قدرة مصر على تجاوز التحديات الإقليمية الراهنة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن استقرار حركة الملاحة في قناة السويس، مؤكدا أن هذه التصريحات تأتي في توقيت مهم للغاية.

وأوضح جودة، في بيان له أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن أن عودة حركة السفن إلى طبيعتها في عام 2025، يعكس الثقة في قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن التحسن الملحوظ في حركة السفن مؤخرًا يعد إشارة قوية على بدء تعافي الاقتصاد المصري، حيث تمثل قناة السويس أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. وقد نجحت القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وضع خطة متكاملة لضمان استمرار كفاءة عمل القناة رغم الصعوبات العالمية التي تواجه التجارة الدولية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن قناة السويس لم تكن مجرد ممر مائي استراتيجي، بل أصبحت رمزًا للعزيمة المصرية وللقدرة على مواجهة التحديات، سواء تلك المتعلقة بالأزمات الاقتصادية أو التوترات الإقليمية.

وأشار إلى الربان وليد جودة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة القناة كمركز رئيسي للتجارة العالمية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في البلاد.

واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم الحكومة لهذه الجهود، من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقناة.

وأعرب الربان وليد جودة، عن تفاؤله بأن عام 2025 سيكون عامًا محوريًا لقطاع النقل البحري في مصر، وأنه سيشهد عودة حركة السفن في قناة السويس كما كانت، مما يعزز دور مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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