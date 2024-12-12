النائب علي مهران: معرض تراثنا فرصة ذهبية لدعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:17 مساءً - ثمن النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، افتتاح رئيس الوزراء النسخة السادسة من معرض "تراثنا 2024"، الذي يمثل أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والثقافية في مصر.

وأكد مهران، في بيان له، أن معرض تراثنا يعد فرصة ذهبية لدعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية المصرية، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق جديدة أمام أصحاب هذه الحرف لتسويق منتجاتهم على نطاق أوسع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحرف اليدوية والصناعات التراثية ليست مجرد رموز تاريخية تعبر عن الهوية المصرية، بل هي أيضًا مصدر دخل مهم لآلاف الأسر في مختلف المحافظات.

وأشار النائب علي مهران، إلى أن يأتي معرض تراثنا ليؤكد أهمية هذه الصناعات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يسهم المعرض في توفير فرص تسويقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النسخة السادسة من المعرض تُظهر التزام الدولة بدعم الحرفيين وتوفير البيئة الملائمة لنمو أعمالهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشاد النائب علي مهران، بالدور الكبير الذي تلعبه هذه المعارض في تعريف الجمهور المصري والعالمي بجودة وإبداع الصناعات التراثية المصرية، مما يفتح المجال أمام التصدير ويزيد من تدفقات العملة الصعبة إلى البلاد.

وطالب النائب على مهران، بضرورة استمرار تنظيم هذه المعارض وزيادة الاهتمام بتطوير الحرف اليدوية، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري وتقديمه للعالم في أفضل صورة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه، بالتأكيد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الصناعات اليدوية والتراثية، وأن معرض تراثنا يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الثقافة والاقتصاد.