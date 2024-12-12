وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

وزير التموين يتفقد مضرب الوليلي بالبحيرة - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

مصطفى قمر يحيي حفل رأس السنة على مسرح البالون - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

يورتشيتش والشناوي في مؤتمر مباراة الترجي غدًا - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

التموين: استعدادات مكثفة لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أرقام من ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين سيقوم بهذا الأمر الليلة - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

اغلاق المحلات التجارية ابوابها في عدن - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك فعاليات ندوة «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 لـ «جميع صفوف النقل» - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

برلماني: سوق اليوم الواحد يلعب دورا رئيسيا في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التموين: رفع كفاءة المطاحن والحفاظ على رصيد استراتيجي من القمح - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التموين: رفع كفاءة المطاحن والحفاظ على رصيد استراتيجي من القمح - أخبار كلمتك

وزير التموين: رفع كفاءة المطاحن والحفاظ على رصيد استراتيجي من القمح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، مطحن سيمون بمنطقة أبو الريش بمحافظة البحيرة، التابع لشركة وسط وغرب الدلتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

وجاء ذلك ضمن جولته لمتابعة سير العمل بمنظومة إنتاج الدقيق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد المطحن من أهم المنشآت الإنتاجية في المنطقة، حيث يتمتع بطاقة طحن يومية تصل إلى 550 طنًا، بينما يبلغ متوسط الطحن الفعلي حاليًا 480 طنًا يوميًا ويضم المطحن 6 خلايا لتخزين الأقماح بسعة 500 طن للخلية الواحدة، بالإضافة إلى مخزن دقيق تبلغ سعته 30 ألف طن، ما يضمن توفر كميات استراتيجية من القمح والدقيق لمواجهة احتياجات السوق. 

 

كما يضم المطحن 16 صومعة ترطيب أولى وثانية لتجهيز القمح قبل الطحن، موزعة بين 8 صوامع بسعة 75 طنًا، و8 صوامع بسعة 50 طنًا، بالإضافة إلى 4 صوامع بسعة 25 طنًا لتخزين النخالة، ما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق جودة عالية في المنتج النهائي

وخلال الجولة، أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية رفع كفاءة المطاحن وتطوير البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد على الدقيق ومنتجات القمح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية الكافية من القمح والدقيق لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم

كما أشار الوزير إلى أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيدًا بالإمكانيات المتطورة لمطحن سيمون ودوره الفعال في دعم المنظومة التموينية

ومن جانبه، أكد القائمون على المطحن التزامهم بتحسين الأداء واستمرار تطوير المعدات والتقنيات، بما يواكب خطط وزارة التموين لتحديث قطاع إنتاج الدقيق وضمان جودة وسلامة المنتجات التي تصل للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اليوم، الكهرباء تبدأ وقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع لمدة 12 ساعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق