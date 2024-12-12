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وزير التموين: التوسع في منظومة الصوامع بالمحافظات لدعم الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

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وزير التموين: التوسع في منظومة الصوامع بالمحافظات لدعم الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

وزير التموين: التوسع في منظومة الصوامع بالمحافظات لدعم الأمن الغذائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 02:06 مساءً - تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اليوم، صومعة دمنهور التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بمحافظة البحيرة.

يأتي ذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتعزيز منظومة تخزين الحبوب وتأمين الأرصدة الاستراتيجية من الأقماح.

وتُعد صومعة دمنهور من أبرز المنشآت التخزينية في المحافظة، حيث تضم 12 خلية تخزين، تبلغ سعة كل خلية 5000 طن، ليصل إجمالي السعة التخزينية للصومعة إلى 60 ألف طن، ما يعزز قدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من الأقماح بكفاءة وجودة عالية. 

 

 

وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل بالصومعة واطلع على آليات استلام الأقماح وتخزينها وفق أحدث النظم التكنولوجية، مشيدًا بالإمكانيات المتوفرة التي تسهم في الحفاظ على جودة الحبوب وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمطاحن والمخابز

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في تطوير البنية التحتية للصوامع لزيادة قدرتها التخزينية بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين 

 كما أشار إلى أن الصوامع الحديثة تلعب دورًا محوريًّا في تقليل الفاقد من الحبوب وتحسين كفاءة التخزين. 

وشدد وزير التموين على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية داخل الصوامع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع منظومة الصوامع في مختلف المحافظات لدعم الاستقرار الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي

من جانبه، أعرب القائمون على صومعة دمنهور عن تقديرهم لزيارة الوزير والمحافظ، مؤكدين حرصهم على تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لضمان جودة وسلامة الحبوب المخزنة وتلبية متطلبات الوزارة والمستهلكين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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