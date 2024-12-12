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وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

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وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، سوق اليوم الواحد بمركز دمنهور، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتفقد الوزير والمحافظ أقسام السوق المختلفة وتابعا المعروض من السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، التي تُقدم بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين. 

 

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وأكد الدكتور شريف فاروق أن سوق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تسهم في توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يواكب توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من آثار الغلاء.

 

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ومن جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بإقامة السوق، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا للتكامل بين الأجهزة التنفيذية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين كما أكدت أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع وزارة التموين لإقامة المزيد من هذه الأسواق في مختلف مراكز المحافظة. 

وأشاد المواطنون بالسو ومستوى التنظيم وجودة المنتجات المعروضة، معربين عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساعدهم على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة. 

 

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وفي ختام الافتتاح، أكد وزير التموين أن الوزارة ستواصل العمل وجاري تعميم مبادرة  أسواق اليوم الواحد  على جميع المحافظات، لضمان توفير السلع الأساسية ودعم الاستقرار المعيشي للمواطنين، داعيًا كافة الجهات إلى التعاون لتحقيق هذه الأهداف.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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