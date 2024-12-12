سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر الدولار يشتعل في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023 - أخبار كلمتك

6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا في 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

داليا الباز: حريصون على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري - أخبار كلمتك

داليا الباز: حريصون على فتح آفاق التعاون مع البريد القطري - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا - أخبار كلمتك

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وتكشف أماكن سقوط الأمطار غدًا - أخبار كلمتك

شريف فاروق: توفير فرص عمل للشباب وصرف السلع التموينية بسيارات الخريجين - أخبار كلمتك

شريف فاروق: توفير فرص عمل للشباب وصرف السلع التموينية بسيارات الخريجين - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

وزير التموين: توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين - أخبار كلمتك

بعد رحيل جوميز، مقترح من الزمالك لـ أحمد مجدي قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

بعد رحيل جوميز، مقترح من الزمالك لـ أحمد مجدي قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

قضية الـ55 مليون يورو، بيان رسمي من باريس سان جيرمان ضد مبابي - أخبار كلمتك

قضية الـ55 مليون يورو، بيان رسمي من باريس سان جيرمان ضد مبابي - أخبار كلمتك

أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود بشمال غزة خلال 70 يومًا من موجة الإبادة الأخيرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

تفاصيل مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج بـ الجامع الأزهر.. «الموعد والشروط» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج بـ الجامع الأزهر.. «الموعد والشروط» - أخبار كلمتك

تفاصيل مبادرة تحفيظ القرآن لأبناء المصريين في الخارج بـ الجامع الأزهر.. «الموعد والشروط» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:37 مساءً - أطلق الأزهر الشريف مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عبر رواق القرآن الكريم بـ الجامع الأزهر، وذلك بنظام التعليم عن بعد.

مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وتهدف مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج إلى تعزيز ارتباط أبناء الجاليات المصرية بكتاب الله، وتيسير تعلم القرآن وتعزيز الهوية الإسلامية.

موعد التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

وأوضح الأزهر الشريف أن التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج، يكون لمدة 15 يوما، حيث بدأ يوم 10 ديسمبر 2024، ويستمر التقديم حتى 25 ديسمبر 2024.

شروط التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

- اجتياز اختبار تحديد المستوى.

- أن يكون الطالب مقيمًا خارج مصر.

- أن يكون الطالب متقنًا للغة العربية.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 13 سنة للتسجيل في رواق الكبار.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 5 سنوات للتسجيل في رواق الأطفال.

كيفية التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج

ويتمكن الراغبين من التقديم في مبادرة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين في الخارج عن طريق الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، ويكون التسجيل من خلال مسح الـ QR code.

اقرأ أيضاً
اجتماع لفرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف لبحث المهام الإدارية والدعوية

قافلة دعوية من الأزهر الشريف تصل البحر الأحمر لتعزيز قضايا المرأة

الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء تطلق قافلة دعوية إلى شمال سيناء

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية بمركز المنارة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق