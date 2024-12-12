نقيب الفلاحين: مصرفا «محب والسيالة» يهددا ببوار 5 آلاف فدان في دمياط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:17 مساءً - قال حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين: إن مزارعي قرى العنانية والسيالة والشعراء يطالبون بتحويل مصرف خاص إلى مصرف عام حتى يتم تطهيره كباقي المصارف.

وأشار إلى أن معظم المصرف مردوم وأن منسوب المصرف حاليا أعلى من منسوب الأرض، بما يهدد منازل المواطنين المجاورين له بالتهدم ويساهم في موت وتطبيل الأرض الزراعية المحيطة به

وأضاف عبد الرحمن أن هذا المصرف منسوبه أعلى من منسوب الأرض الزراعية المجاورة، وأقل انخفاض من منسوب بحيرة المنزلة، مما يؤدي إلى دخول مياه البحيرة إلى الأرض المجاورة وللمصرف مما يؤدي لبوار أكثر من 5 آلاف فدان من الأراضي الزراعية المجاورة.

ولفت أبو صدام إلى أن مصرفا محب والسيالة، يبدأ من قرية الشعراء وينتهيا ببحيرة المنزلة بقرى السيالة والعنانية، وهو بطول نحو 6 كيلو متر تقريبا، ويتضرر من عدم تطهيره أكثر من 50 ألف مواطن ويساهم في بوار أكثر من 5 آلاف فدان من الأرض الزراعية الخصبة.

وأكد نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب بضم هذا المصرف للملكية العامة للدولة بناء على رغبة المواطنين المجاورين له لتطهيره بانتظام كباقي المصارف، وانشاء محطة رفع في نهاية المصرف للصرف في بحيرة المنزلة منعا لتضرر منازل آلاف المواطنين وضياع آلاف الأفدنة من الأرض الزراعية وحفاظًا علي الصحة العامة، حيث تختلط المياه الجوفية بمياه الصرف الزراعي والصحي بما يهدد حياة المواطنين.

وأكد عبد الرحمن أنه توجه لمحافظة دمياط بناء على رغبة أعضاء النقابة العامة للفلاحين بدمياط، وقابل المهندس خالد كسيبه لمساعدة المزارعين في إنقاذ أراضيهم بتطهير هذا المصرف، والذي وعد بحل المشكلة، الذي تمتنع عن تطهيره مدرية الري بحجة أنه ملكيه خاصه وتحول الأمر إلى مدرية الزراعة، مما جعل المواطنين محتارين بين سندان الزراعة ومطرقة الري وتدمر الأرض و ينتظر المزارعين من ينقذهم.