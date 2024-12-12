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إحالة مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق بسبب تقصيره في أعمال الصيانة والأنشطة - أخبار كلمتك

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إحالة مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق بسبب تقصيره في أعمال الصيانة والأنشطة - أخبار كلمتك

إحالة مدير مدرسة بالجيزة للتحقيق بسبب تقصيره في أعمال الصيانة والأنشطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:15 مساءً -  قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة ميدانية مفاجئة شملت إداراتي شمال الجيزة والعجوزة، وذلك للتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة في المهلة المحددة ومعالجة أي أوجه قصور.

إجراءات صارمة ومحاسبة المقصرين

وخلال الجولة، لاحظ وكيل الوزارة وجود بعض التقصير في بعض المدارس، مما دفعه لاتخاذ إجراءات حاسمة، شملت تحويل مدير مدرسة أم المؤمنين إلى الشئون القانونية للتحقيق بسبب عدم تنفيذه للتعليمات الخاصة بالصيانة والأنشطة.

 

وشدد وكيل الوزارة على أن التعليم لا يتحمل أي تقصير، وأن أي إخلال بواجبات العمل سيتم محاسبته عليه، مؤكدًا أن الالتزام هو العنوان الوحيد للمرحلة الحالية.

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تكريم المتميزين بالجيزة

في المقابل، أشاد وكيل الوزارة بمدير مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية لالتزامه بتنفيذ التعليمات، وحث جميع المديرين على الاقتداء به.

رسالة واضحة من مدير تعليم الجيزة

ووجه وكيل الوزارة رسالة واضحة إلى جميع العاملين في قطاع التعليم، مؤكدًا أن القيادة مسؤولية وأمانة، وأن التقصير في أداء الواجب هو خيانة لهذه الأمانة.

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أهم النقاط التي تم التأكيد عليها خلال الجولة:

ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة.
أهمية الحفاظ على مستوى النظافة والصيانة بالمدارس.
تفعيل سجل القرائية والخطة العلاجية لتحسين مستوى الطلاب.
مكافحة الروتين والبيروقراطية.
تحسين بيئة العمل المدرسية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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