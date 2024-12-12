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شريف فاروق: توفير السلع الأساسية في منافذ التموين بدمنهور - أخبار كلمتك

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شريف فاروق: توفير السلع الأساسية في منافذ التموين بدمنهور - أخبار كلمتك

شريف فاروق: توفير السلع الأساسية في منافذ التموين بدمنهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 01:15 مساءً - قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بجولة تفقدية في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، برفقة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة. 

وشملت الزيارة مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، للوقوف على سير العمل والتأكد من توافر السلع التموينية وضمان وصولها للمواطنين بجودة وكفاءة.

وأكد الوزير خلال جولته أهمية الدور الذي تقوم به الشركة العامة لتجارة الجملة في توفير السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك من خلال شبكة منافذها المنتشرة في مركز دمنهور.

 

جدير بالذكر أن الشركة تضم في مركز دمنهور 92 مشروع جمعيتي و314 بدال تمويني، تسهم في توفير السلع المدعومة لأهالي المركز كما يبلغ عدد المخازن التابعة للشركة في دمنهور 4 مخازن، تقوم بصرف السلع التموينية لـ 224,415 ألف بطاقة تخدم 659,192 ألف مواطن.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار الجهود المبذولة لضمان توفير السلع التموينية للمواطنين بسهولة ويسر، مع الالتزام بمعايير الجودة، وأشاد بالدور الذي يقوم به العاملون في الشركة والمنافذ التموينية، داعيًا إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين

وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في متابعة جميع منافذ التوزيع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنظومة التموينية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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