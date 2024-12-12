محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر وحرمه والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، وأعضاء السفارة الأذربيجانية، وأبو سريع امام وسمير بيومي أعضاء مجلس الشيوخ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر رئيس مدينه بنها والمشرف علي مدينة القناطر الخيرية، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بمناسبة ذكرى وفاته بالقناطر الخيرية.

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالسادة الضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف.

مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية. كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظه للسفير ألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية حكومة وشعبا مساندة مصر المستقبل في كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى السيد المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر.