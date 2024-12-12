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محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف - أخبار كلمتك

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محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف - أخبار كلمتك

محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لوضع أكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الخميس بحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية السفير ألخان بولوخوف سفير أذربيجان فى مصر وحرمه والدكتور سيمور نصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية بمصر، وأعضاء السفارة الأذربيجانية، وأبو سريع امام وسمير بيومي أعضاء مجلس الشيوخ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر رئيس مدينه بنها والمشرف علي مدينة القناطر الخيرية، وأميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لوضع إكليل من الزهور على تمثال الزعيم حيدر علييف بمناسبة ذكرى وفاته بالقناطر الخيرية.

ويعتبر حيدر علييف هو من أسس دولة أذربيجان وكان رئيسًا لها بناء على طلب الشعب، وأحدث طفرة اقتصادية كبيرة بها، وأقامت محافظة القليوبية تمثالاً للزعيم الراحل في حديقة أطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال لقائه بالسادة الضيوف عن سعادته البالغة بهذا الاحتفال السنوي الذي تقوم به المحافظة ومشاركتها بيوم الوفاء للزعيم حيدر علييف.

مشيرًا إلى أن المحافظة سعيدة بالتآخى بينها وبين محافظة أبشرون الأذربيجانية. كما أهدى محافظ القليوبية درع المحافظه للسفير ألخان بولوخوف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة تقديرا لدعمه المستمر لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين معربا أن مصر تعد أجمل مقصد سياحي، ونأمل زيادة عدد السائحين الأذربيجانيين خلال الأيام القادمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيمور ناصيروف رئيس الجالية الأذربيجانية حكومة وشعبا مساندة مصر المستقبل في كل خطواتها مشيرا أنه لمس من سائر المسئولين في الحكومة الأذربيجانية تقديرهم واعتزازهم بالقيادة السياسية المصرية، مقدما الشكر إلى السيد المحافظ لاهتمامه بالعلاقات الثنائية بين أذربيجان ومصر مشيرا إلى أن بلاده نجحت في التآخي بين محافظة أبشرون بأذربيجان والقليوبية في مصر.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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