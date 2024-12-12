رئيس هيئة قناة السويس يشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع جديد بشركة الاستزراع المائي بعد استزراعه لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

في مستهل الزيارة، تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة شركة قناة السويس للاستزراع المائي ليشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع حوض الاستزراع(٢٣) في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه لأول مرة، وذلك بالشراكة مع شركة الشروق التابعة لمجموعة "الشوا" إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة مساحة الأحواض المستزرعة بالشركة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي رئيس شركة قناة السويس للاستزراع المائي عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض (٢٣) حيث تم الانتهاء من تجهيز واستزراع ٢٥٠ فدان بأسماك البلطي والبوري والطوبارة، فيما يتم العمل بالتوازي على تجهيز مساحة ١٥٠ فدان أخرى لتكون جاهزة للاستزراع بحلول العام المقبل.

ووجه رئيس الهيئة بالاهتمام باستزراع كميات كبيرة من الأسماك الشعبية بأسعار مناسبة وتوفيرها في الأسواق في منافذ البيع المختلفة للتسهيل على المواطنين، على أن يتم توفير منفذ بيع بسعر التكلفة في نطاق الشركة.

وأكد الفريق ربيع أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي تستهدف زيادة معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إلى 1200 طن عبر انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد على زيادة دورية الاستزراع وعدد الأحواض المستزرعة.

عقب ذلك، توجه الفريق ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها.

بدأت الجولة التفقدية بورشة بناء السفن حيث اطلع الفريق ربيع على معدلات الإنجاز لعملية تصنيع المقدمة البصلية لسفينة والتي تتكون من أربع بلوكات بوزن إجمالي ١١٠ طن.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين ترسانة بورسعيد البحرية والخط الملاحي MSC والذي ينص على القيام بأعمال العمرة الدورية لبعض السفن التابعة للخط الملاحي MSC بالإضافة إلى تغيير المقدمة البصلية لسفينة الحاويات MSC RENAISSANCEبأخرى جديدة وفقا للتوجهات العالمية حيث يراعي التصميم الجديد الذي تم إعداد رسوماته التنفيذية بترسانة بورسعيد البحرية مواكبة الاتجاهات الحديثة لتقليل استهلاك الوقود بما يساهم نحو تقليل مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية بناء تعد الأولى من نوعها في ترسانة وطنية.

ومن المتوقع دخول السفينة MSC RENAISSANCE لترسانة بورسعيد البحرية لتركيب المقدمة البصلية الجديدة وعمل برنامج العمرة نهاية شهر ديسمبر الجاري.

كما حرص الفريق ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن بتفقد كلا من القاطرتين" محمد نجم" و"جلال الديب" بناء حديث بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٥ طن في إطار بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و ترسانة جوانزو الصينية والذي تضمن بناء ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاث قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.

خلال زيارته، أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدما نحو تحقيق الاستفادة المثلى من ترساناتها وشركاتها واستغلال مقوماتها المادية والبشرية على النحو الأمثل بما يطرح فرصا واعدة نحو توطين الصناعات البحرية في مصر وتشجيع الصناعات الثقيلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القاطرات الجديدة تم بناؤها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق البحرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسانة بورسعيد البحرية تشهد نشاطا ملحوظا في أعمال الصيانة والإصلاح على الأرصفة و الأحواض العائمة لاسيما الحوض العائم "فخر القناة"حمولة ٣٥ ألف طن والذي يستقبل في الوقت الحالي السفينة MSC ROSSELLA lll التي يبلغ طولها 222 مترا، وعرضها 30 مترا، ووزنها ما يقرب من 28 ألف طن، وذلك للقيام بأعمال العمرة.

وفي ختام الزيارة، توجه الفريق ربيع لتفقد مركز التدريب الفني(الأبرانتيه) التابع للهيئة وحرص على متابعة العملية التعليمية والتطبيقات العملية التي تتم بمجمع ورش المركز في كافة التخصصات الفنية، كما تعرف على مخطط التطوير الإداري والفني للمركز خلال المرحلة المقبلة.