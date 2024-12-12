تصدير 6 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس انتظاما بحركة وصول وسفر البواخر والسفن والحركة الملاحية مع اعتدال الطقس دون معوقات حيث أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 886 شاحنة و 65 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 373 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15500 طن بضائع، 513 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء السفينتين أمل وAlcudia Express وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 1300 طن بضائع و 250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MARIAM M علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلي السودان.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1315 راكب بموانيها.