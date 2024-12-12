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الأعلى للآثار يوقع اتفاقية تعاون مع معهد المخطوطات العربية بالألكسو - أخبار كلمتك

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الأعلى للآثار يوقع اتفاقية تعاون مع معهد المخطوطات العربية بالألكسو - أخبار كلمتك

الأعلى للآثار يوقع اتفاقية تعاون مع معهد المخطوطات العربية بالألكسو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - وقع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور على عبد النعيم  مدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات.

  اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتعزيز سبل التعاون المشترك مع كافة المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في مجال العمل الأثري للحفاظ على تراث مصر الحضاري، وتعزيز آليات البحث العلمي في هذا الشأن.
وخلال مراسم التوقيع، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع الإتفاقية يأتي من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية هي بداية لفتح آفاق  أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار  ومنظمة الإلكسو.

بنود اتفاقية التعاون المشترك في مجال علم المخطوطات

ويأتي من ضمن بنود الاتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة يتم تنسيقها بين الطرفين، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى إقامة معارض أثرية وفنية تستهدف الجمهور المتخصص وغير المتخصص لزيادة  الوعي الثقافي والتراثي والأثري، فضلا عن تبادل المطبوعات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجالات الاهتمام المشترك من كتب ودوريات ونشرات ودراسات علمية.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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