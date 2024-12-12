جامعة القاهرة تواصل فعاليات موسمها الثقافي لصقل شخصيات طلابها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - تواصل جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، فعاليات الموسم الثقافي للعام الدراسي 2024 /2025، حيث شهد مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية محاضرة حول "أسس تجديد الخطاب الإعلامي في ضوء مشروع إعلاء الهوية والوعي الوطني"، ألقاها الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.

جامعة القاهرة تواصل فعاليات موسمها الثقافي لصقل شخصيات طلابها وتجسيد الولاء والانتماء للوطن

وأدار الندوة الدكتور عبدالله التطاوى المستشار الثقافى لرئيس الجامعة، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجموع من الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وتأتى فعاليات الموسم الثقافي للجامعة فى إطار توجيهات الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، بتكثيف اللقاءات الفكرية مع طلاب الجامعة، وتوسيع الآفاق المعرفية والفكرية لديهم، عبر تنظيم محاضرات وندوات، مع كبار المفكرين والعلماء والكتاب والإعلاميين، لحوارات ونقاشات مع الطلاب، تستهدف تعزيز الوعى بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا، بما يصقل شخصياتهم، ويساهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

الكاتب الصحفي أكرم القصاص يشيد بمكانة جامعة القاهرة ودورها التنويري وحرصها على بناء شخصية شبابها وتنمية وعيهم بالقضايا الراهنة

وفي مستهل كلمته، أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بمكانة جامعة القاهرة العريقة التي خرجت الكثير من العلماء والمفكرين، وأنها تمثل منارة للعلوم والتنوير، مشيرًا إلى حرص الجامعة علي تثقيف طلابها ورفع وعيهم بالأحداث الجارية ومساعدتهم علي فهم مجريات الأمور من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات المختلفة.

القصاص: مصر تعمل على الحفاظ على استقرار المنطقة والقضية الفلسطينية فى قلب اهتماماتها، وتمتلك جيشا وطنيا متجانسا ومتناغما مع كل أطياف الشعب المصرى

وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن أعداء الوطن يقومون ببث الكثير من الشائعات والأخبار الكاذبة والتي تؤدي إلي حدوث تشويش لدى المتلقين، لافتًا إلى أن العالم أجمع يقوم على فكرة التسويق، وأن ما يحدث في العالم حاليًا هو تسويق لحروب وصراعات وفتن وشائعات تؤدي إلى الخراب والتدمير.

وتطرق الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية لمصر تجاه الدول العربية الشقيقة من أجل الحفاظ علي استقرارها مثل فلسطين والسودان وغيرها، مؤكدًا أن مصر لم تترك القضية الفلسطينية، وأن الجيش المصري قوي وموحد ومتجانس ومتقدم دوليًا، ومُسلح على أعلى المستويات.

وأكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الشعب المصري هو شعب متجانس ولم يترك أرضه رغم العديد من الضغوط والتحديات التي تعرضت لها مصر، ويدرك مفهوم الدولة الوطنية، وأن الإرهاب لم ينجح في مصر ولم يرفع بداخلها راية سوداء، مشيرًا إلى ظهور العديد من التيارات المتناحرة في الكثير من الدول تعمل لحساب دول أخرى.

وأوضح الدكتور عبد الله التطاوي، أن جامعة القاهرة تستهدف وتحرص علي تأصيل مفاهيم الهوية الوطنية والوعي الوطني لدى طلابها، مؤكدًا ضرورة تأمل الواقع المحيط لكي نكون على أتم الإستعداد على المستوى العقلي والفكري والوجداني لمواجهة الصعوبات التي تحيط بنا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد منصور هيبة، إن ما يحدث حاليًا في العديد من الدول العربية هو نوع من تنفيذ الخطط والمؤامرات التي تم التخطيط لها مسبقًا ويتم تنفيذها بدقة شديدة، وأن الإعلام العربي فى حاجة ماسة لمراجعة مواقفه فى حالة الاضطراب التى تعانى منها العديد من الدول التي لا تمتلك زمام المبادرة ولا يستطيع إعلامها القيام بدوره الحقيقي في التثقيف ورفع الوعي، مؤكدًا أن مصر محفوظة بفضل جيشها القوي الذي يحميها ويدافع عنها ضد أي أخطار داخلية أو خارجية، وأن مصر عصية علي الإنكسار وأنها لم تتأثر من أي محتل ولم تتأثر لغتها وهويتها وتقاليدها وظلت محتفظة بأصولها، موجهًا الشباب بضرورة أن يكونوا على قدر كبير من الوعي بما يحيط بمصر من مكائد وأخطار تستهدف النيل منهاوزعزعة استقرارها، وأن مصر بحاجة لشبابها وقدراتهم المختلفة،وجيشها الوطنى بتناغمه مع كل أطياف الشعب،قادر على حماية مصر،والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب والرد على تساؤلاتهم المختلفة بهدف إثراء أفكارهم عبر فعاليات المحاضرة بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

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