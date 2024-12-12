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غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

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غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - أكدت غرفة شركات السياحة تقديرها لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأخيرة حول الحج، وتأكيده على دعم الدولة ورعايتها للمواطنين المسافرين لأداء فريضة الحج  بالطرق الرسمية المعروفة للحج ومن بينها بالطبع الحج السياحي.

رسائل رئيس مجلس الوزراء للراغبين في عمل مناسك الحج

كما ثمنت الغرفة رسالة رئيس الوزراء إلى المواطنين والتي جاءت واضحة وجلية في هذا الأمر والتي قال فيها: “أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية”.

وأكدت الغرفة أن تنظيم الحج السياحي هذا العام يشهد عدة تطورات وإجراءات إيجابية تحقق صالح المواطنين وأدائهم حجا آمنا سلسلا وتضمن كافة حقوقهم , كما تؤكد أن هناك التزاما كبيرا من جانب شركات السياحة بالضوابط المنظمة للحج والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار من حيث التوقيتات وكافة الإجراءات التي تضمن تيسير الحج على المواطنين وتسهيل مهمة الشركات في خدمتهم ورعايتهم، كما تعرب الغرفة عن ثقتها الكبيرة في أن شركات السياحة وكعادتها سوف تقدم موسما متميزا للحج، وتبذل أقصى جهودها لخدمة عملائها من ضيوف الرحمن.

تنظيم قرعة الحج السياحي

وقالت الغرفة إنه حرصا منها على دعم جهود الدولة التي أشار إليها رئيس الوزراء بدفع المواطنين للحج من خلال الجهات الرسمية فقط , فقد أطلقت الغرفة مؤخرا حملة مكثفة بكافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين بالطرق الرسمية للحج والبعد عن السماسرة والوسطاء والبعد كذلك عن محاولة السفر للحج بأي طريقة أخرى بخلاف الطرق الرسمية ومن بينها الحج السياحي، وسوف تستمر تلك الحملة لتوعية المواطنين حتى بعد انتهاء قرعة الحج السياحى واختيار الفائزين لحماية المواطنين من الوقوع في أي فخ لخداعهم بالحج بأي طريقة غير رسمية.

أهابت الغرفة بالمواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالبعد التام عن أي طريقة غير رسمية للحج، وتدعوهم إلى التقدم فورا ومباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث إن الحج السياحي هو الجهة الوحيدة التي ما زالت تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقي طلبات الحج، وذلك حتى يوم 20 ديسمبر آخر موعد لتلقي طلبات الحج، كما تطالبهم بالبعد تماما ونهائيا عن السماسرة والوسطاء حرصا على حقوقهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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