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وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

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وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 12:05 مساءً - افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، مشروعًا بيئيًا طموحًا لحماية الشعاب المرجانية بجزر "أبو دباب"، "أبو الكيزان"، و"ملاهي" في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس يسن محمد يسن، رئيس شركة إيجاس، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والدكتور إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون البترول، والمهندس مدحت شعبان، مساعد الهيئة للمشاركة المجتمعية، والمحاسبة داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة صان مصر، ونائب محافظ البحر الأحمر، إلى جانب عدد من قيادات وزارة البترول.

المشروع تعاون مشترك بين شل وجنوب الوادي 

 يأتي المشروع ضمن مبادرة لإنشاء مناطق رسو للمراكب (شمندورات)، وهو تعاون مشترك بين شركات شل، جنوب الوادي، وصان مصر، في إطار التزام قطاع البترول بالمسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة البحرية.

أهمية مشروع حماية الشعاب المرجانية 

بعد هذا المشروع  خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية، خاصة في المناطق السياحية ذات الأهمية البيئية الفائقة، مما يدعم استدامة قطاعي البترول والسياحة في مصر.

حماية البيئة من أهم أولويات وزارة البترول 

 

ويتابع المهندس كريم بدوي وزير البترول  دائما الموقف التنفيذي لخطط الاصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس والبحر الأحمر، حرصا على متابعة الوضع البيئي، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه قطاع البترول، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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