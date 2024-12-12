رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - الخميس 12/ديسمبر/2024 - 11:41 ص 12/12/2024 11:41:49 AM

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، الصادر في 12 ديسمبر 2024، 7 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات خدمية، ونزع ملكية عدد من المدارس بالمحافظات.

تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة لمشروعات

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3417 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن عبد العليم أحمد على عاشور، بمساحة 1800م2، زمام قرية الجشنجى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم (مدرسة عبد العليم عاشور للتعليم الأساسى).

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3418 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، ناحية قرية الحمراوين التابع ة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3509 لسنة 2024، بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4705 أمتار مربعة، بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة الأمل الابتدائية.

نزع ملكية مدارس للمنفعة العامة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3689 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية زمام منوف، مركز منوف بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة.

قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3690 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض فناء مدرسة الساحة الابتدائية، بحوض سوق الشركة نمرة (82)، زمام بندر سنورس بمحافظة الفيوم، من أعمال المنفعة العامة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3691 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة باب الحرس الابتدائية للبنين، الكائن بالملك رقم (1) شارع عز العرب، بندر ومركز دمياط بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة.

وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 3692 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية، الكائنة بالملك رق (5) خرائط، رقم (3)عوائد، ش ارع الانبابى، حى ثانى طنطا، مدينة طنطا بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.





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