غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

غرفة السياحة: السفر بالطرق الرسمية للحج يحفظ حقوق المواطن ويصون سلامته - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

لـ المرضى والمسنين.. «الجوازات» تواصل تسهيل إجراءات الحصول على خدماتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. watch it تبدء عرض فيلم «العنكبوت» عبر شاشتها - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

نتنياهو يروج الأكاذيب لتبرير انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العازلة بسوريا - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

ميادة الحناوي تثير الجدل بتعليق مباغت عن سقوط نظام بشار الأسد - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

قرار جديد من كولر قبل مواجهة باتشوكا - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يفتتح مشروع حماية الشعاب المرجانية بالغردقة - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول للمدارس والجامعات والمعاهد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:45 صباحاً - الخميس 12/ديسمبر/2024 - 11:41 ص 12/12/2024 11:41:49 AM

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمتك

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50، الصادر في 12 ديسمبر 2024، 7 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لإقامة مشروعات خدمية، ونزع ملكية عدد من المدارس بالمحافظات.

تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة لمشروعات

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3417 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن عبد العليم أحمد على عاشور، بمساحة 1800م2، زمام قرية الجشنجى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإقامة مدرسة تعليم أساسى باسم (مدرسة عبد العليم عاشور للتعليم الأساسى). 
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3418 لسنة 2024، بتخصيص قطعة أرض من أمالك الدولة الخاصة بمساحة 600م2، ناحية قرية الحمراوين التابع ة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
  • وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3509 لسنة 2024، بتخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4705 أمتار مربعة، بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة الأمل الابتدائية.

نزع ملكية مدارس للمنفعة العامة

  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3689 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الجلاء الابتدائية زمام منوف، مركز منوف بمحافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة. 
  • قرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3690 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض فناء مدرسة الساحة الابتدائية، بحوض سوق الشركة نمرة (82)، زمام بندر سنورس بمحافظة الفيوم، من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3691 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة باب الحرس الابتدائية للبنين، الكائن بالملك رقم (1) شارع عز العرب، بندر ومركز دمياط بمحافظة دمياط، من أعمال المنفعة العامة.
  • وقرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 3692 لسنة 2024، باعتبار مشروع نزع ملكية أرض مدرسة الاتحاد الابتدائية، الكائنة بالملك رق (5) خرائط، رقم (3)عوائد، ش ارع الانبابى، حى ثانى طنطا، مدينة طنطا بمحافظة الغربية، من أعمال المنفعة العامة.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق