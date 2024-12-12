رئيس الوزراء يفتتح معرض «تراثنا للحرف اليدوية» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معرض تراثنا للحرف اليدوية التراثية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع.

رافقه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمشاركين في أجنحة المعرض.

واستمع رئيس الوزراء خلال تفقده أجنحة المعرض لشرح مفصل من إحدى المشاركات من محافظة حلايب وشلاتين والتي عرضت منتجاتها المميزة وشرحت تجربتها مع وزارة التضامن لأول مرة، وتحولها من أسرة معيلة لأسرة منتجة، مؤكدة أن سيدات حلايب وشلاتين يقومون بأعمال هائلة ورائعة في مجال الحرف اليدوية، معربة عن أملها في تسويق منتجات المحافظة بالخارج.