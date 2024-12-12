مدبولي يستمع لشرح مفصل من جهاز تنمية المشروعات عن معرض تراثنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:31 صباحاً - استمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، لشرح مفصل عن معرض تراثنا في نسخته السادسة من الرئيس التنفيذي من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، الذي أكد أن المعرض يستهدف أكثر من 235 مليون جنيه مبيعات للزوار، ومنذ عام 2019 وحتى الآن نفذ المعرض 6053 عرضا داخل أروقته.

وقال رحمي:"يشارك هذا العام 1164 عارضا، منهم 721 عارضا من الوزارات والبنوك والجامعات، و433 عارضا فرديا، و53% من مقدمي الخدمة ممن وفقوا أوضاعهم المالية، و17% من المحافظات الحدودية بخصم 50%، كما تشارك محافظة حلايب وشلاتين لأول مرة في "تراثنا"، بالإضافة إلى 29% من العارضين الجدد".

وأضاف أن أهم أهداف معرض "تراثنا" هي فتح أسواق جديدة لصغار مصنعي الحرف اليدوية محليا ودوليا، وتحقيق الشمول المالي واستدامة فرص العمل للعمالة ونقل الخبرة للأجيال القادمة وحماية الحرف التراثية واليدوية من الاندثار، و تمكين المرأة والتحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الصادرات وتعزيز التعاون التجاري.

وأشار إلى أنه تم تمكين العارضين من التقديم للمعرض أونلاين واختيارهم عن طريق لجنة متخصصة بكل شفافية، لافتا إلى أن الدول المشاركة في المعرض هي الهند ولاتفيا والإمارات والسعودية وباكستان وتونس والجزائر.

وعقب ذلك تم عرض فيلما تسجيليا قصيرا يتناول أهداف وإنجازات المعرض وقصص نجاح العديد من المشاركين.