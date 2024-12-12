رئيس جامعة حلوان: نولي أهمية قصوى لقضايا المرأة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - نظمت كلية الطب بـ جامعة حلوان بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ووحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة حلوان ندوة توعوية تحت عنوان “تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوصول للخدمات الصحية” في إطار المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان" وجهود الجامعة في تمكين المرأة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة بالتزامن مع حملة الـ16 يوما العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة.

ندوة حول تكافؤ الفرص في الوصول للخدمات الصحية



أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب وجاءت الفعاليات بإشراف الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب.

حملة الـ16 يوما العالمية للقضاء على العنف ضد المرأة



حاضر في الندوة عدد من المتخصصين حيث قدمت الدكتورة حنان علي أستاذ طب المجتمع بكلية الطب عرضًا عن الخدمات الصحية للمسنات وأهم التحديات التي تواجههن، كما تناولت الدكتورة أمنية سيد المدرس المساعد بطب المجتمع المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة مستعرضة الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الصحي وتحسين الخدمات المقدمة.



شارك في تنظيم الندوة اتحاد طلاب كلية الطب برئاسة الطالبة رؤى العوضي، الطالبة ماهيتاب شريف مساعد مسئول اللجنة الثقافية باتحاد الطلاب تأكيدًا على دور الشباب في دعم قضايا المجتمع.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي أهمية قصوى لقضايا المرأة خاصة في ظل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة وأضاف أن هذه الندوات ليست فقط للتوعية بل لتقديم حلول عملية تعزز من جودة الحياة للمجتمع المصري ككل.



أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى نشر الوعي بالمشكلات الصحية والاجتماعية والعمل على التصدي لها مؤكدًا أهمية التعاون بين الكليات والوحدات المختصة لتحقيق تأثير ملموس في المجتمع.



تأتي هذه الفعالية لتسليط الضوء على أهمية المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية وتوعية المجتمع بالمشكلات الصحية والاجتماعية التي تواجه المرأة مع التركيز على بناء بيئة نفسية واجتماعية متوازنة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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