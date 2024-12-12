رئيس الأبنية التعليمية يتفقد أعمال الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف بالهيئة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:30 صباحاً - تفقد اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أعمال امتحان شغل وظائف مهندسين وعمال بالهيئة، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

مسابقة وظائف هيئة الأبنية التعليمية

وكان الجهاز أعلن خلال شهر أغسطس الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة من المهندسين والعمال، حيث تضمنت المسابقة الإعلان عن عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.

قانون الخدمة المدنية

كما تضمنت 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

واستمع اللواء يسري عبد الله إلى آراء عدد من المتقدمين والمتقدمات عقب انتهائهم من آداء الامتحان الإلكتروني، والذين أعربوا عن رضاهم عن حسن الاستقبال والتنظيم.

كما أعربوا أيضًا عن إعجابهم بفكرة الامتحان الإلكتروني ورضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث الاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف بعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة، وطالبوا بأن يتم وضع اسئلة تخصص العمارة بالنسبة لوظائف الهندسة باللغة العربية، وفقًا للغة الدراسة بكلياتهم.

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