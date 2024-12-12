التعليم العالي: التعاون مع شركات دولية رائدة في مجال علاج الأورام وتنمية مهارات الأطباء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - حظي ملف دعم وتعزيز العلاقات بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الدولية المرموقة في المجالات التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب الوزارة على مدار عام 2024.

الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الشراكات الدولية يساهم في دعم أكثر من مبدأ داخل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي منها تحقيق جانب من مبدأ التواصل، بتعزيز الروابط بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الدولية، ودعم مبدأ المرجعية الدولية، من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع دول العالم والوصول لتحقيق المعايير الدولية المطلوبة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة بالجامعات، لافتًا إلى الجهد الكبير الذي قدمته كافة الجامعات خلال هذا العام لتعزيز شراكاتها الدولية، وكذلك فتح آفاق تعاون مع مختلف دول العالم ذات الخبرة فى مجال التعليم العالي وبخاصة التعليم التكنولوجي، ومد جسور التعاون مع الأشقاء من الدول العربية والإفريقية لتعظيم دور مصر الإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن العام 2024، شهد افتتاح فعاليات المنتدى الأكاديمي والعلمي الأول بين مصر والمجر، بحضور الدكتور يانوش تشاك وزير الثقافة والابتكار المجري وعدد كبير من القيادات الجامعية بالبلدين، لوضع آليات للتعاون بين الجانبين في التخصصات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ شراكات علمية وبحثية بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، وعلى هامش المنتدى تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة ممثلة في كلية الزراعة وجامعة ديبرتسين المجرية ممثلة في معهد نيرغهازا للبحوث الزراعية.

ولفت عاشور إلى توقيع أكبر اتفاق إطاري في هذا العام للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية؛ لمنح درجات علمية مزدوجة، وذلك خلال فعاليات أعمال "الاجتماع التحضيري للجامعات المصرية لبحث سبل التعاون "المصري الفرنسي"، بهدف منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا يتنوع ما بين تخصصات أكاديمية وتكنولوجية.

كما ثمن الوزير التعاون المصري التركي خلال هذا العام والذي جاء من خلال اللقاء الموسع مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والتركية، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أنقرة؛ لافتًا لدور هذا اللقاء في تفعيل الاتفاق وتنفيذه، حيث تم بحث زيادة التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، وتنفيذ برامج دراسية مُشتركة في البكالوريوس والدراسات العليا، وتعزيز البحث العلمي المُشترك في المجالات ذات الأولوية، وتم بحث فتح قسم لتدريس علوم المصريات بأحد الجامعات التركية المرموقة؛ للتعريف بالحضارة المصرية بتركيا، وتدريس اللغة التركية والتاريخ التركي بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة دعم المُشاورات الجارية الخاصة بسعي جامعة الزقازيق لإنشاء الكلية المصرية التركية للتكنولوجيا" بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون مع جامعة أنقرة، وإنشاء منتدى للتبادل الأكاديمي.

ونوّه الدكتور أيمن عاشور، بالعقود التي تم توقيعها مع عدد من جهات التأهيل والتصنيف البريطانية وتشمل الكلية الملكية البريطانية للجراحين، وجمعية المحاسبين القانونيين، والمعهد المُعتمد لتكنولوجيا الهندسة المعمارية، مؤكدًا أهميتها في توفير برامج تدريب معتمدة لتوفير المهارات اللازمة لخريجي الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الدولي، والعمل على تطوير وتوصيف مناهج الجامعات المصرية لتتناسب مع متطلبات التصنيف الدولية، فضلًا عن التعاون في تدريب محاضرين معتمدين، وتأهيل مُمتحنين مصريين، وتوفير الاستشارات للجامعات المصرية في مجال تطوير المناهج وتنفيذ عدة برامج مشتركة في التعليم المستمر والدراسات العليا مع الجامعات المصرية.

وأوضح الوزير أن ملف التعاون الدولي ركز خلال هذا العام على الاستفادة من خبرات الدول المتميزة في مجال التعليم التكنولوجي، مشيرًا لعقد العديد من اللقاءات المثمرة وتوقيع شراكات دولية في مجال التعليم التكنولوجي ومن بينها توقيع مذكرات تفاهم على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي استضافته القاهرة برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم رباعية مشتركة بين جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة دانيللي الإيطالية، ومعهد دون بوسكو؛ للتعاون في مجال تكنولوجيا الميكاترونيكس، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والمعهد التقني العالي للتقنيات الجديدة للصنع في إيطاليا، وشركة بوليجون سوليوشينز الإيطالية، ومعهد الدون بوسكو في برنامج التكنولوجيا الطبية الحيوية.

كما وقعت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بروتوكولًا للتعاون مع جامعة بليموث البريطانية، في البرامج الأكاديمية المشتركة في مجالات الهندسة والحوسبة، والتصميم، والعلوم الصحية، والسياحة والضيافة وغيرها.

كما زار وفد من قيادات الوزارة والجامعات المصرية الجامعات التكنولوجية الألمانية، للاطلاع على طبيعة وبيئة الصناعة هناك؛ بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين مؤسسات التعليم المهني في مصر وألمانيا، ومناقشة ملف التوظيف والربط بسوق العمل، إلى جانب مشاركة الوفد في مؤتمر الرؤساء الألمان للجامعات، والمؤتمر الدائم لوزراء التعليم والشؤون الثقافية.

واهتمت الوزارة في ملف التعاون الدولي لهذا العام ببحث التعاون فى مجال المستشفيات الجامعية مع عدد من الجهات الدولية البارزة، وشمل ذلك عقد لقاءًا مع شركة سيمنز هيلثنيرز للشرق الأوسط وإفريقيا؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في تشغيل مشروع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد (مستشفى 500 500)، وذلك ضمن زيارة الوزير إلى دولة ألمانيا الاتحادية، برفقة وفد من قيادات قطاع الأورام بالمستشفيات الجامعية، وزيارته لكُبرى الشركات الألمانية في مجال الرعاية الصحية، والمراكز الألمانية الجامعية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، من أجل التوافق علي تفعيل تعاون علمي مصري ألماني مُشترك، من أجل النهوض بخدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية.

كما تم تنظيم لقاء "مصري سويدي" بحضور السفير السويدي، وعدد من الشركات السويدية في مجال الرعاية الصحية للتعاون في مجال الأورام وتنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية.

وعقد الوزير اجتماعًا مع وفد جامعة نانجينع الطبية الصينية؛ بهدف التعاون العلمي والبحثي المُشترك بين الجامعات المصرية والصينية، في المجال الطبي والمستشفيات الجامعية، فضلًا عن زيادة تبادل الكوادر البشرية المُتميزة، والتشجيع على زيادة تنفيذ الأبحاث العلمية التي تحقق منافع متبادلة بين الجانبين.

وعقد الدكتور عاشور اجتماعًا مع وفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تأهيل الخريجين، وتعزيز قدرات القوى العاملة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ودعم التوظيف.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، إلى مشاركة الوزارة في عدد من الفعاليات الدولية الهامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومن بينها، مشاركة الوزير في أعمال المنتدى العالمي للتعليم الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى، وتحسين مساهمته في بناء عالم أفضل، والذي يعد من أكبر المنتديات لوزراء التعليم العالي في العالم، ومنصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال التعليم.

وعقد الوزير اجتماعًا مع لين تشين نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني؛ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين في مختلف مجالات التخصصات العلمية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والزراعة، وبحث تعزيز الابتكار، وعمل تكامل بين مبادرة الحزام والطريق ومبادرة "تحالف وتنمية".

ولفت مساعد الوزير إلى الاهتمام بدعم ريادة الأعمال، حيث أجرى الوزير جولة تفقدية لـ«Station F»، الذي يعد أكبر مركز لحاضنات الشركات الناشئة عالميًّا بفرنسا، والذي يهدف إلى توفير بيئة مثالية لرواد الأعمال، بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيقها في مصر، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن لقاء الوزير مع ممثلي العديد من الجامعات الأجنبية لدعم مبدأ المرجعية الدولية ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لبحث إنشاء أفرع لها بمصر من بينها؛ جامعة أفييرو البرتغالية، وجامعة إسكس البريطانية، وجامعة إبردين البريطانية، وجامعة لانكشاير البريطانية، وجامعة إكستر البريطانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن عاشور شهد خلال هذا العام توقيع بروتوكولات تعاون بين العديد من الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية في إطار تعزيز الشراكة الدولية من بينها؛ توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء فرع دولى لجامعة الإسكندرية بجنوب السودان، وتوقيع اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة "الفرع الدولي" وجامعة إيست لندن، وتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة إيفانسيتي الفرنسية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية، وجامعة لويفيل الأمريكية لتوسيع التعاون القائم بين الجامعتين؛ لتقديم شهادات مزدوجة في مجالات الهندسة الحيوية وعلوم الحاسب وعدد من التخصصات الهندسية، وتوقيع أول اتفاقية إطارية بين مصر وسلوفينيا في مجال علوم التراث.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن هذا العام شهد كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع شركة MCS في مجال التدريب والأمن السيبراني، للتعاون في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقديم برامج تأهيلية متخصصة في مجال تكنولوجيا حماية البيانات والأمن السيبراني لطلاب الجامعات، والمنتسبين لمؤسسات التعليم العالي.

ولفت الدكتور عبد الغفار، إلى مشاركة وزارة التعليم العالي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في العديد من الفعاليات الدولية البارزة ومنها، الاجتماع الحادي عشر لوزراء التعليم العالي في الدول أعضاء تجمع البريكس، الذي عقُد بمدينة كازان الروسية، وبحث الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع سُبل إنشاء أفرع للجامعات التكنولوجية الروسية، والتعاون مع جامعة برج العرب التكنولوجية فى مصر؛ لتأهيل كوادر مُتخصصة في مجال الطاقة النووية لخدمة المشروعات القومية في هذا المجال، وكذلك التعاون مع مؤسسة "الروس آتوم" في مجال الأبحاث العلمية المُشتركة، ومناقشة إمكانية فتح أفرع للجامعات والمعاهد العلمية الروسية في مصر، وإنشاء تحالف للجامعات الروسية في مصر.

وشارك الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية للفرانكوفونية (AUF) ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للفرانكوفونية العلمية في مدينة تولوز بفرنسا، وعقد العديد من اللقاءات؛ بهدف توسيع الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية من خلال تقديم برامج دراسات مشتركة، وزيادة التبادل الطلابي، وتطوير الأبحاث المشتركة، وبحث إمكانية فتح أفرع للجامعات الفرنسية في مصر، ومناقشة التعاون في مجال التعليم التكنولوجي؛ لتأهيل الطلاب المصريين لمواكبة التطورات التكنولوجية وسوق العمل الحديث.

كما التقى العديد من سفراء الدول الصديقة لبحث التعاون المشترك منها، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسفير دولة جيبوتي، وسفيرة دولة سويسرا، وسفيرة دولة كولومبيا، وسفيرة دولة البحرين، وسفير دولة اليمن، وسفير السنغال، ووزير الدولة للعلوم والثقافة والتكنولوجيا، وسفيرة إستونيا، وسفير الاتحاد الأوروبي، وسفير رواندا، وسفير ليتوانيا،وسفير اليونان، وسفير الكويت، وسفير أذربيجان، وسفير المغرب، وسفير السودان، وسفير قطر، وسفير كازاخستان، وسفير الأردن، والهيئات الدولية المعنية بالتعليم العالي ومنها الوكالة الجامعية الفرانكفونية، وهيئة فولبرايت، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا".

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