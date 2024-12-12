باقي 10 أيام.. موعد استحقاق مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - مرتبات شهر ديسمبر 2024.. تفصلنا أيام قليلة، ويبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ العاملين في القطاع الخاص والحكومة، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة المالية.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ العاملين في 66 وزارة وهيئة وحكومية يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 26 ديسمبر 2024.

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ العاملين

تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يوم الأحد 22 ديسمبر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

كما تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 يوم الإثنين 23 ديسمبر للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وتوجد أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 في: «فروع البنوك المختلفة، ماكينات الصرف الآلي ATM، والبريد المصري».

قيمة مرتبات شهر ديسمبر 2024

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات شهر ديسمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.