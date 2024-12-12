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آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:06 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. ارتفاع طفيف شهده سعر الدولار في مستهل التعاملات الصباحية في البنوك العاملة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بينما حقق سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس نحو 50.73 جنيه للشراء، و 50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بينما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و 50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس، اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، بلغ اليوم الخميس نحو 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي، بلغ اليوم الخميس نحو 50.76 جنيه للشراء، و 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

حقق سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي، اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

ثبت سعر الدولار في بنك قطر الوطني، اليوم الخميس نحو 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد، اليوم الخميس نحو 50.62 جنيه للشراء، و 50.72 جنيه للبيع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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